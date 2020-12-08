Moody`s ожидает сохранения цены Brent у нижней границы диапазона в $45-$65 за баррель в 2021г

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает стабильными перспективы глобального нефтегазового сектора в 2021 году.
"Повышение цен на нефть в 2021 году будет незначительным, и это приведет к ограничению капиталовложений добывающими компаниями, что негативно отразится на нефтесервисном секторе и сегменте midstream (хранение и транспортировка), - отмечается в обзоре Moody`s. - В то же время спрос на нефть вырастет, но не вернется к докризисным уровням".
Согласно прогнозу Moody`s, цены на нефть будут держаться на уровне $40-$45 за баррель, оставаясь около нижней границы среднесрочного прогнозного диапазона для стоимости Brent, составляющего $45-$65 за баррель, при сохранении высокой волатильности рынка. Прогнозный диапазон Moody`s для WTI составляет $40-60 за баррель.
Ограничение добычи странами ОПЕК+ продолжит поддерживать цены, отмечается в обзоре. Тем не менее, ребалансировка рынка будет неравномерной с учетом столь же неравномерного восстановления глобального спроса.
Средняя цена природного газа в 2021 году на американской площадке Henry Hub будет в основном оставаться в диапазоне $2-3 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), прогнозируют в Moody`s.
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