Вашингтон не должен верить утверждениям Москвы о недопустимости ядерной войны - спецпосланник США

Соединенные Штаты не должны подтверждать положение о недопустимости ядерной войны, которое содержится в совместном американо-советском заявлении от 1985 года, заявил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Ни один будущий президент (США - ИМФ) не должен подписываться под подобной чепухой, и если он это сделает, то должен быть жестоко наказан", - заявил он, выступая в Национальном институте публичной политики.
Он добавил: "Русские неоднократно просили нас выступить вместе с ними с таким заявлением (...), но мы не собираемся просить президента Трампа совместно с Владимиром Путным подтвердить что-то. (...) Им (России - ИФ) нельзя доверять, когда речь идет о контроле над вооружениями".
Спецпосланник аргументировал свое заявление тем, что "Россия продолжает вести себя так, как будто существует какое-то различие между применением стратегического и тактического ядерного оружия", хотя, по его словам, США предупредили, что в любом случае это привело бы к "стратегическим последствиям".
"Вероятно, это связано с тем, что их военные планы вторжения на территорию НАТО предполагают сценарии, в которых они нанесут удар на поле боя, полагая, что альянс капитулирует, а не ответит", - пояснил Биллингсли.
Кроме того, отметил чиновник, Россия располагает в настоящее время ядерным оружием, которое не входит ни в какие соглашения об ограничениях, продолжает наращивать ядерный потенциал.
Россия в прошлом году предложила США выступить на высшем уровне с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны, аналогичному принятому в 1985 году лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Проект заявления был передан американской стороне. В нем предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность ядерной войны, принимать необходимые меры для исключения возможности случайного или несанкционированного срабатывания ядерного оружия.
"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорилось в проекте документа.
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