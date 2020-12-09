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Дальнее зарубежье 09.12.2020 11:27

Китай к середине века сможет победить США в вооруженном конфликте - американский военачальник

Рост экономического потенциала Китая позволяет ему высокими тепами наращивать свою военную мощь, при таком развитии событий КНР к середине века будет в состоянии одержать победу над США в случае вооруженного конфликта, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.

По его словам, уже к 2035 году военный потенциал Китая сравняется с американским.

"Они идут по пути, чтобы попытаться добиться этого. Безусловно, это - серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы", - сказал он на мероприятии, проведенном изданием Wall Street Journal.

По словам Милли, для защиты от амбиций Китая США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.

Он предупредил: "Мы не хотим, чтобы конкуренция между великими державами переросла в войну между ними. Это было бы катастрофой".

Милли отметил, что американские военные должны быть готовы к наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, особенно против Китая и России, которые активно развивают военный потенциал в этих областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ПОТЕНЦИАЛ, МОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]