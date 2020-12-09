Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что новое предложение Белого дома по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19 является "неприемлемым".
"Предложение президента начинается с сокращения выплат по безработице, которые обсуждаются членами двух партий палаты представителей и сената, со 180 до 40 млрд долларов. Это неприемлемо", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера, опубликованном на сайте спикера.
Они отмечают, что предложение также не должно препятствовать двухпартийным переговорам в Конгрессе.
"Члены палаты представителей и Сената вели добросовестные переговоры и продолжают добиваться прогресса. Двухпартийные переговоры - лучшая надежда на двухпартийное решение", - добавили законодатели.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что предложил спикеру Пелоси потратить на пакет мер поддержки от COVID-19 порядка 916 млрд долларов. Он добавил, что рассмотрел это предложение с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.
Решение о принятии мер по поддержке экономики в условиях пандемии должно быть принято до 31 декабря. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более 3 трлн долларов.
Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса в обеих партиях согласны с тем, что еще один раунд экономической помощи необходим для поддержки экономики страны, но не могут сойтись на сумме необходимых средств.
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