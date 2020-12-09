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Дальнее зарубежье 09.12.2020 11:40

Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что новое предложение Белого дома по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19 является "неприемлемым".

"Предложение президента начинается с сокращения выплат по безработице, которые обсуждаются членами двух партий палаты представителей и сената, со 180 до 40 млрд долларов. Это неприемлемо", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера, опубликованном на сайте спикера.

Они отмечают, что предложение также не должно препятствовать двухпартийным переговорам в Конгрессе.

"Члены палаты представителей и Сената вели добросовестные переговоры и продолжают добиваться прогресса. Двухпартийные переговоры - лучшая надежда на двухпартийное решение", - добавили законодатели.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что предложил спикеру Пелоси потратить на пакет мер поддержки от COVID-19 порядка 916 млрд долларов. Он добавил, что рассмотрел это предложение с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

Решение о принятии мер по поддержке экономики в условиях пандемии должно быть принято до 31 декабря. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более 3 трлн долларов.

Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса в обеих партиях согласны с тем, что еще один раунд экономической помощи необходим для поддержки экономики страны, но не могут сойтись на сумме необходимых средств.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, ЭКОНОМИКА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]