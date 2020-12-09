Сестра Ким Чен Ына пригрозила главе МИД Южной Кореи за высказывания по ситуации с коронавирусом в КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала министра иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва за ее недавние высказывания по поводу ситуации с COVID-19 в Северной Корее.
"Из безрассудных высказываний, сделанных ею без какого-либо учета последствий, видно, что она стремится еще больше охладить замороженные отношения между Севером и Югом Кореи", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.
"Мы никогда не забудем ее слов, и ей, возможно, придется дорого заплатить за это", - добавила она.
На прошлой неделе министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила на форуме в Бахрейне, что Север не реагирует на призывы Сеула к сотрудничеству в рамках борьбы с короанвирусом. Она также отметила, что в заявления Пхеньяна о том, что в стране нет подтвержденных случаев COVID-19, трудно поверить.
Северная Корея сообщает, что в стране нет случаев заболевания новым типом коронавируса. Однако с начала 2020 года здесь введены жесткие противовирусные меры и закрыты границы.
На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что Пхеньян был приведен в состояние повышенной готовности против коронавируса. Была приостановлена работа ресторанов и общественных бань, а также ограничено передвижение людей в столице.
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