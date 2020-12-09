Инфляция в Китае в ноябре снизилась на 0,5% в годовом исчислении - статуправление КНР

В ноябре текущего года индекс потребительских цен (CPI) в Китае снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,5%, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

При этом инфляция в городах сократилась на 0,4%, в сельской местности - на 0,8%.

Индекс потребительских цен на продукты питания в годовом исчислении упал на 2%, на потребительские товары широкого спроса - на 1%, в сфере обслуживания - на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос в годовом исчислении на 0,5%.

В январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены по всей стране выросли на 2,7%, сообщает ГСУ.

Индекс цен производителей (PPI) в ноябре 2020 года упал на 1,5% в годовом исчислении. В среднем за январь-ноябрь отпускные цены промышленных предприятий упали на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.