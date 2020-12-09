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Макроэкономика 09.12.2020 12:06

Инфляция в Китае в ноябре снизилась на 0,5% в годовом исчислении - статуправление КНР

В ноябре текущего года индекс потребительских цен (CPI) в Китае снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,5%, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

При этом инфляция в городах сократилась на 0,4%, в сельской местности - на 0,8%.

Индекс потребительских цен на продукты питания в годовом исчислении упал на 2%, на потребительские товары широкого спроса - на 1%, в сфере обслуживания - на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос в годовом исчислении на 0,5%.

В январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены по всей стране выросли на 2,7%, сообщает ГСУ.

Индекс цен производителей (PPI) в ноябре 2020 года упал на 1,5% в годовом исчислении. В среднем за январь-ноябрь отпускные цены промышленных предприятий упали на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]