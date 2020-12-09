На Украине за сутки зафиксировали 12 585 случаев инфицирования COVID-19

На Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 554 человека, умерли 276 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 281 человек; летальных случаев - 276; выздоровело 14 554 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.
Днем ранее, 8 декабря сообщалось о 10 811 новых случаях инфицирования;
7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай заболевания; 6 декабря заболело 11 590 человек; 5 декабря зафиксировано 13 825 новых заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 451 118 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
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