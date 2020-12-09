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СНГ 09.12.2020 12:31

На Украине за сутки зафиксировали 12 585 случаев инфицирования COVID-19

На Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 554 человека, умерли 276 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 281 человек; летальных случаев - 276; выздоровело 14 554 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 8 декабря сообщалось о 10 811 новых случаях инфицирования;

7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай заболевания; 6 декабря заболело 11 590 человек; 5 декабря зафиксировано 13 825 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 451 118 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]