Джонсон отправляется в Брюссель для разрешения разногласий об отношениях с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду лично проведет переговоры в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщают британские СМИ.
Перед тем, как отправиться в столицу Бельгии, Джонсон выступит в парламенте, где ответит на вопросы членов Палаты общин.
Встреча двух лидеров пройдет на фоне скорого завершения переходного периода, за время которого сторонам так и не удалось заключить соглашения о двусторонних отношениях после Brexit.
Ожидается, что Джонсон и фон дер Ляйен за ужином обсудят ключевые разногласия, касающиеся, в частности, равноправной конкуренции и прав на рыболовство.
Согласно данным источника ВВС в британском парламенте, в случае прогресса на переговорах в среду, переговорщики двух стран - Дэвид Фрост и Мишель Барнье - возобновят консультации в ближайшие дни.
Ранее премьер Великобритании заявил, что Лондон исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году.
Газета The Guardian в понедельник опубликовала статью, в которой говорится, что накануне вечером стороны практически договорились по одному из вопросов, который являлся камнем преткновения на переговорах о торговле и безопасности. Источники издания в Брюсселе заявили, что Британия и Евросоюз почти согласовали условия доступа ЕС в воды в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Британии с переходным периодом и поэтапным вводом изменений, который составит, примерно, от пяти до семи лет. Таким образом, последним серьезным препятствием к соглашению, отмечает газета, является требование Франции и Германии, чтобы Британия продолжала следовать законам ЕС.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
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