Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0616 RUR   0.0232 GBR   2.2743 TRY   0.2175

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 45.60 -0.16 Brent 48.84 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2020 12:41

Джонсон отправляется в Брюссель для разрешения разногласий об отношениях с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду лично проведет переговоры в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщают британские СМИ.

Перед тем, как отправиться в столицу Бельгии, Джонсон выступит в парламенте, где ответит на вопросы членов Палаты общин.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне скорого завершения переходного периода, за время которого сторонам так и не удалось заключить соглашения о двусторонних отношениях после Brexit.

Ожидается, что Джонсон и фон дер Ляйен за ужином обсудят ключевые разногласия, касающиеся, в частности, равноправной конкуренции и прав на рыболовство.

Согласно данным источника ВВС в британском парламенте, в случае прогресса на переговорах в среду, переговорщики двух стран - Дэвид Фрост и Мишель Барнье - возобновят консультации в ближайшие дни.

Ранее премьер Великобритании заявил, что Лондон исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году.

Газета The Guardian в понедельник опубликовала статью, в которой говорится, что накануне вечером стороны практически договорились по одному из вопросов, который являлся камнем преткновения на переговорах о торговле и безопасности. Источники издания в Брюсселе заявили, что Британия и Евросоюз почти согласовали условия доступа ЕС в воды в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Британии с переходным периодом и поэтапным вводом изменений, который составит, примерно, от пяти до семи лет. Таким образом, последним серьезным препятствием к соглашению, отмечает газета, является требование Франции и Германии, чтобы Британия продолжала следовать законам ЕС.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе Джонсон сдал отрицательный тест на коронавирус перед отъездом из больницы - Даунинг-стрит Главной темой переговоров британского премьера с председателем Еврокомиссии станет торговое соглашение - канцелярия Джонсона Джонсон считает, что Великобритания выйдет из ЕС к 31 января Джонсон проинформировал королеву о роспуске парламента Джонсон пытается убедить членов палаты общин поддержать сделку по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]