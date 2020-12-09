Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0616 RUR   0.0232 GBR   2.2743 TRY   0.2175

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 45.60 -0.16 Brent 48.84 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 09.12.2020 11:05

Глава МИД Азербайджана начал визит в Иран, обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду прибыл с визитом в Иран, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.

«Глава МИД прибыл в Тегеран. В рамках визита он проведет встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Мохаммедом Джавад Зарифом и др. официальными лицами», - отметили в ведомстве.

На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и развития двухсторонних азербайджано-иранских отношений.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ИРАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана 9 декабря совершит визит в Иран Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге Лавров и Зариф обсудили по телефону Карабах Глава МИД Ирана проведет в Баку и Москве переговоры по Карабаху Лавров обсудит с Зарифом 23 ноября в Москве Карабах Баку благодарен верховному лидеру Ирана за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]