Глава МИД Азербайджана начал визит в Иран, обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду прибыл с визитом в Иран, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.
«Глава МИД прибыл в Тегеран. В рамках визита он проведет встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Мохаммедом Джавад Зарифом и др. официальными лицами», - отметили в ведомстве.
На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и развития двухсторонних азербайджано-иранских отношений.
Р.Ахмедов
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