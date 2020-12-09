Глава МИД Азербайджана начал визит в Иран, обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду прибыл с визитом в Иран, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.

«Глава МИД прибыл в Тегеран. В рамках визита он проведет встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Мохаммедом Джавад Зарифом и др. официальными лицами», - отметили в ведомстве.

На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и развития двухсторонних азербайджано-иранских отношений.

Р.Ахмедов