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Транспорт и связь 09.12.2020 11:07

Aztelekom направит около 650 тыс. манатов на прокладку выделенной линии

ООО «Aztelekom» направит около 650 тыс. манатов на прокладку выделенной линии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Aztelekom подписал соответствующий контракт с ООО «Azrabita Servis».

Стоимость договора - 646 тыс. 1,97 манат.

ООО «Aztelekom» создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZTELEKOM, ЛИНИЯ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]