ООО «Aztelekom» направит около 650 тыс. манатов на прокладку выделенной линии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Aztelekom подписал соответствующий контракт с ООО «Azrabita Servis».

Стоимость договора - 646 тыс. 1,97 манат.

ООО «Aztelekom» создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова