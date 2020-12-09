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Регион 09.12.2020 11:16

Суточный прирост заражений COVID-19 увеличивается в Грузии, за день скончались еще 38 инфицированных

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 734 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 174 тыс. 383, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 673 новых больных за сутки. За день до этого сообщалось о 2 тыс. 501 новом больном за сутки. 6 декабря поступили данные о 4 тыс. 321 выявленном заражении за день.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 614 человек, за минувшие сутки скончались еще 38 человек.

Число выздоровевших составляет 145 тыс. 287 человек.

7 декабря директор Национального центра контроля за заболеваниями Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе заявил, что снижение суточного прироста заражений COVD-19 в Грузии, отмеченное в минувшее воскресенье, связано с меньшим числом тестов на коронавирус, которые проводятся в выходные дни.

По его словам, в настоящее время Грузия проходит пик распространения COVID-19. Ситуация в ближайшие две-три недели стабилизируется, если граждане будут следовать рекомендации носить защитные маски.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]