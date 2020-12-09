Суточный прирост заражений COVID-19 увеличивается в Грузии, за день скончались еще 38 инфицированных

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 734 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 174 тыс. 383, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 673 новых больных за сутки. За день до этого сообщалось о 2 тыс. 501 новом больном за сутки. 6 декабря поступили данные о 4 тыс. 321 выявленном заражении за день.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 614 человек, за минувшие сутки скончались еще 38 человек.

Число выздоровевших составляет 145 тыс. 287 человек.

7 декабря директор Национального центра контроля за заболеваниями Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе заявил, что снижение суточного прироста заражений COVD-19 в Грузии, отмеченное в минувшее воскресенье, связано с меньшим числом тестов на коронавирус, которые проводятся в выходные дни.

По его словам, в настоящее время Грузия проходит пик распространения COVID-19. Ситуация в ближайшие две-три недели стабилизируется, если граждане будут следовать рекомендации носить защитные маски.