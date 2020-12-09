Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 4,2 млн манатов на подготовку ТЭО по реконструкции 4 каналов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило несколько контрактов на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) реконструкции четырех водных каналов на общую сумму 4 млн 219,999 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, с компанией «Kеmalе-A Firmasi» подписан контракт на подготовку проектной документации и ТЭО по реконструкции канала Гызыларх. Сумма контракта - 1 млн 890 тыс. манатов.

С ООО «Hidrotexniki və nеqliyyat qurgularinin layihelendirilmesi uzre gidrotransproyekt elmi-tedqiqat merkez» подписан контракт на подготовку проектной документации и ТЭО по реконструкции канала Йухары Зейхур. Сумма контракта – 980 тыс. манатов.

С государственным институтом по проектированию объектов водного хозяйства «Azdоvsutеslayihе» при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписан контракт на подготовку проектной документации и ТЭО по реконструкции каналов Тертерчай Сол Сахил и Ханарх. Сумма контракта – 1 млн 349,999 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков