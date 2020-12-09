Предприниматели в Азербайджане посредством ЭКП получили кредиты на 145 млн манатов

На Электронную кредитную платформу (ЭКП) министерства экономики Азербайджана по данным на 9 декабря направлено свыше 3,2 тыс. обращений с целью получения новых бизнес-кредитов, сообщает Минэкономики.

"Для обеспечения быстрого доступа к финансам для предпринимателей со стороны Минэкономики была создана "Электронная кредитная платформа", позволяющая принимать заявки в режиме онлайн. Платформа была запущена 30 июня 2020 года и на сегодня уже получено свыше 3,2 тыс. обращений на общую сумму 907 млн манатов", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, за прошедший период рассмотрен и удовлетворен 471 запрос о кредитах на общую сумму 145 млн манатов.

Как сообщалось ранее, министерство экономики Азербайджана разработало программу кредитно-гарантийной поддержки по новым бизнес-кредитам.

Согласно данной программе 60% новых кредиты на общую сумму до 500 млн манатов будут обеспечены государственной гарантией. При этом максимальная процентная ставка по кредиту не должна превышать 15%, а срок кредита – 3 лет. Половина процентной ставки по кредиту будет субсидироваться со стороны государства.

Р.Ахмедов