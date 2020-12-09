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Бизнес и законодательство 09.12.2020 12:25

Очередной форум регионов Азербайджана и РФ пройдет в 2021г в России – посол в Москве

Российские регионы крайне важны для налаживания деловых отношений между азербайджанскими и российскими бизнесменами, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Региональные форумы представляют особую важность в вопросе налаживания связей Азербайджана и России. На следующий год запланировано мероприятие в России. Это дает новые возможности регионам России наладить прямые связи с Азербайджаном, так как в России есть крупные, экономические регионы. Так что очень важно расширить отношения между субъектами торгово-хозяйственной деятельности, организациями, заводами, фабриками, бизнесменами двух стран», - сказал Бюльбюль оглы на форуме «Азербайджан - Россия: Экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

Посол отметил, что данный форум станет «полезной и выгодной площадкой для развития экономических связей».

При этом он подчеркнул, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне является важным шагом для создания новых возможностей в регионе. «Мы очистили земли, которые были под оккупацией и сегодня начинается новая страница не только Азербайджана, но и всего региона. Наш президент Ильхам Алиев уже несколько раз выступал, где говорил, что данное событие создает большое окно возможностей для развития всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и встанут на путь нормального экономического взаимодействия, то, конечно, это будет большая польза для всего региона», - сказал посол.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, СВЯЗИ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]