Очередной форум регионов Азербайджана и РФ пройдет в 2021г в России – посол в Москве

Российские регионы крайне важны для налаживания деловых отношений между азербайджанскими и российскими бизнесменами, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
«Региональные форумы представляют особую важность в вопросе налаживания связей Азербайджана и России. На следующий год запланировано мероприятие в России. Это дает новые возможности регионам России наладить прямые связи с Азербайджаном, так как в России есть крупные, экономические регионы. Так что очень важно расширить отношения между субъектами торгово-хозяйственной деятельности, организациями, заводами, фабриками, бизнесменами двух стран», - сказал Бюльбюль оглы на форуме «Азербайджан - Россия: Экономическая дипломатия и стратегия партнерства».
Посол отметил, что данный форум станет «полезной и выгодной площадкой для развития экономических связей».
При этом он подчеркнул, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне является важным шагом для создания новых возможностей в регионе. «Мы очистили земли, которые были под оккупацией и сегодня начинается новая страница не только Азербайджана, но и всего региона. Наш президент Ильхам Алиев уже несколько раз выступал, где говорил, что данное событие создает большое окно возможностей для развития всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и встанут на путь нормального экономического взаимодействия, то, конечно, это будет большая польза для всего региона», - сказал посол.
Х.Насирзаде
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