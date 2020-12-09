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СНГ 09.12.2020 12:53

Суточный прирост новых COVID-19 в РФ составил почти 26,2 тыс., 559 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 тыс. 190 случаев, умерли за сутки 559 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 739 (18,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После резкого подъем числа заболевших коронавирусом в конце прошлой недели, в начале этой недели отмечается снижение числа новых случаев. Эпидемиологи, однако, не дают пессимистического прогноза развития ситуации в связи со скачкообразным ростом заболеваний.

По-прежнему наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в Москве. По данным оперштаба, за минувшие сутки в российской столице выявлено 5 тыс. 145 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 75 смертей, 5 тыс. 746 были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 541 тыс. 199 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 44 тыс. 718 умерших и 2 млн 007 тыс. 792 выписанных, в том числе 26 тыс. 266 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 488 тыс. 689.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]