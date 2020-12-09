Суточный прирост новых COVID-19 в РФ составил почти 26,2 тыс., 559 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 тыс. 190 случаев, умерли за сутки 559 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 739 (18,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
После резкого подъем числа заболевших коронавирусом в конце прошлой недели, в начале этой недели отмечается снижение числа новых случаев. Эпидемиологи, однако, не дают пессимистического прогноза развития ситуации в связи со скачкообразным ростом заболеваний.
По-прежнему наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в Москве. По данным оперштаба, за минувшие сутки в российской столице выявлено 5 тыс. 145 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 75 смертей, 5 тыс. 746 были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 541 тыс. 199 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 44 тыс. 718 умерших и 2 млн 007 тыс. 792 выписанных, в том числе 26 тыс. 266 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 488 тыс. 689.
Глава МИД Азербайджана начал визит в Иран, обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества
Байрамов и Лавров обсудили ход выполнения положений трехстороннего заявления по Карабаху
Военные Турции и РФ готовы к работе в совместном центре по мониторингу перемирия в Карабахе, заявляют в турецкой партии власти
Роснефть поставила в ГКЗ запасы нового месторождение в Карском море в авторском варианте 800 млрд куб. м
Мировой экономике потребуется 2-3 года для возврата к докризисным уровням - глава ВБ
Очередной форум регионов Азербайджана и РФ пройдет в 2021г в России – посол в Москве
Всемирная конференция по свободе СМИ состоится 9-10 декабря
Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,2 млн, жертв вируса -1,55 млн - университет Хопкинса
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 68 млн - университет Хопкинса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020 будет посвящен итогам года
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности