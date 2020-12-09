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Здравоохранение 09.12.2020 18:54

Вакцинация от COVID-19 является единственным способом сформировать управляемый иммунитет - Попова

Вакцинация от COVID-19 необходима для формирования управляемого иммунитета, поэтому при возможности нужно вакцироваться, рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вакцина сегодня - единственный способ надежно защититься и сформировать управляемый иммунитет. Когда мы вводим вакцину, мы понимаем, какой иммунный ответ сформируется. Когда в организм попадает вирус, никто не может предсказать, каким заболеванием эта встреча закончится - легким, средним или тяжелым" - сказала Попова журналистам в среду.

Она отметила, что, если есть возможность, нужно вакцинироваться.

Попова добавила, что масштабная вакцинация уже начата, количество желающих привиться растет.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина "Спутник V" поступила в половину регионов России, после 10 декабря будет поставлена во все.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]