Додон намерен понизить пенсионный возраст в Молдавии перед уходом с поста президента

Последним своим решением на посту президента Молдавии Игорь Додон собирается подписать Указ о промульгации закона, который сокращает возрастной ценз при выходе на пенсию: возраст женщин для выхода на пенсию снизится до 57 лет с 63, а мужчин - до 62 лет с 63.

"Я всегда был не согласен с Указом моего предшественника Николае Тимофти о повышении пенсионного ценза. Поэтому последним своим Указом я с большим удовольствием промульгирую закон о снижении возраста граждан Молдавии при выходе на пенсию, как только парламент примет этот закон", - сказал Додон во вторник вечером на телеканале N4.

Эксперты, мнением которых интересовался корреспондент "Интерфакса", отмечают, что для принятия такого закона нужно иметь положительное заключение правительства.

"Я очень сомневаюсь, что правительство Иона Кику, которое согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) основные параметры проектов законов налогово-бюджетной политики и государственного бюджета на 2021 год, предусмотрело в этих финансовых документах возможность снижения пенсионного ценза", - сказал собеседник агентства.

В понимании экспертов, логика принятия закона о сокращении пенсионного ценза противоречит принципиальным договоренностям правительства с МВФ по новой трехлетней программе, которая предусматривает предоставление Молдавии $558 миллионов в случае ее утверждения.

"Вряд ли правительство обсуждало с МВФ данную проблему. Повышение пенсионного возраста до 63 лет и для женщин, и для мужчин было камнем преткновения пенсионной реформы, которую в 2018 году провело правительство Павла Филипа", - отметил эксперт, называя снижение пенсионного ценза "популистским решением уходящей власти, которое не имеет шансов приобрести в Молдавии законную силу".