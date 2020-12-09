Число вынужденных переселений в мире к середине 2020 года превысило 80 млн - ООН

Число вынужденных переселений в мире к середине 2020 года превысило 80 млн, свидетельствуют подсчеты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
"Хотя полная картина за 2020 год еще не была установлена, по оценкам УВКБ, к середине года по всему миру число вынужденных переселений превысило 80 млн", - говорится в сообщении УВКБ.
В начале года около 79,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов и нарушений прав человека. Из них 29,6 млн бежали за границу.
"Несмотря на настоятельный призыв генерального секретаря ООН в марте прекратить боевые действия по всему миру на время пандемии, конфликты и преследования продолжились", - отмечает УВКБ.
В пандемию коронавируса COVID-19 беженцам и перемещенным лицам стало еще тяжелее найти безопасное место из-за ограничительных мер, которые ввели многие страны. Так, на пике первой волны в апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. Из них 90 стран не делали исключений для беженцев.
"Число вынужденных переселений за последнее десятилетие удвоилось, международному сообществу не удается сохранить мир", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Кроме того, в 2020 году в целом появилось меньше длительных решений для переселенцев по сравнению с предыдущими годами. Только 822,6 тыс. переселенцев вернулись домой - на 22% меньше, чем в 2019 году.
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