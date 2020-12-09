Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0616 RUR   0.0232 GBR   2.2743 TRY   0.2175

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 45.60 -0.16 Brent 48.84 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2020 17:29

Число вынужденных переселений в мире к середине 2020 года превысило 80 млн - ООН

Число вынужденных переселений в мире к середине 2020 года превысило 80 млн, свидетельствуют подсчеты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Хотя полная картина за 2020 год еще не была установлена, по оценкам УВКБ, к середине года по всему миру число вынужденных переселений превысило 80 млн", - говорится в сообщении УВКБ.

В начале года около 79,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов и нарушений прав человека. Из них 29,6 млн бежали за границу.

"Несмотря на настоятельный призыв генерального секретаря ООН в марте прекратить боевые действия по всему миру на время пандемии, конфликты и преследования продолжились", - отмечает УВКБ.

В пандемию коронавируса COVID-19 беженцам и перемещенным лицам стало еще тяжелее найти безопасное место из-за ограничительных мер, которые ввели многие страны. Так, на пике первой волны в апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. Из них 90 стран не делали исключений для беженцев.

"Число вынужденных переселений за последнее десятилетие удвоилось, международному сообществу не удается сохранить мир", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Кроме того, в 2020 году в целом появилось меньше длительных решений для переселенцев по сравнению с предыдущими годами. Только 822,6 тыс. переселенцев вернулись домой - на 22% меньше, чем в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ООН, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование - ЮНИСЕФ В мире все больше людей употребляют наркотики - ООН Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек к 2050 году - прогноз ООН Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]