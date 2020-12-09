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Здравоохранение 09.12.2020 18:16

В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10

Девять из десяти жителей 70 бедных стран вряд ли получат вакцину от коронавируса в следующем году, поскольку западные страны уже выкупили большую часть самых многообещающих препаратов, пишет газета Guardian со ссылкой на данные коалиции организаций, работающих в области прав человека, People`s Vaccine Alliance.

Развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса пять раз.

"Никому нельзя отказывать в жизненно необходимой вакцине из-за страны, в которой они живут, или количества денег, которое у них есть. Но пока что-нибудь кардинально не изменится, миллиарды людей по всему миру не получат безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 годами", - заявила менеджер входящей в коалицию благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Так, 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.

Активисты из коалиции People`s Vaccine Alliance, куда входит Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, призывают производителей вакцин поделиться технологиями с Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит произвести на миллиарды доз больше с меньшими расходами, подчеркивают они.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]