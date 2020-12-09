В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10

Девять из десяти жителей 70 бедных стран вряд ли получат вакцину от коронавируса в следующем году, поскольку западные страны уже выкупили большую часть самых многообещающих препаратов, пишет газета Guardian со ссылкой на данные коалиции организаций, работающих в области прав человека, People`s Vaccine Alliance.
Развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса пять раз.
"Никому нельзя отказывать в жизненно необходимой вакцине из-за страны, в которой они живут, или количества денег, которое у них есть. Но пока что-нибудь кардинально не изменится, миллиарды людей по всему миру не получат безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 годами", - заявила менеджер входящей в коалицию благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.
Так, 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.
Активисты из коалиции People`s Vaccine Alliance, куда входит Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, призывают производителей вакцин поделиться технологиями с Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит произвести на миллиарды доз больше с меньшими расходами, подчеркивают они.
Президент Азербайджана присвоил Поладу Гашимову, Ильгару Мирзаеву и Ибаду Гусейнову звание “Национального героя Азербайджана”
Глава МИД Азербайджана и президент Ирана обсудили совместные проекты
Пашинян заявил о "неопределенностях" в своем совместном заявлении с президентами Азербайджана и РФ по Карабаху
Азеришыг направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в двух районах Азербайджана
Азеришыг направит около 10 млн манатов на создание системы энергоснабжения СЭЗ в Аляте
Бразильская авиакомпания первой в мире возобновляет коммерческие полеты на Boeing 737 MAX
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
В Швейцарии после относительно стабилизации вновь выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19
Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года
Глава МИД Украины отправляется в Молдавию с двухдневным рабочим визитом
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой»
ВТБ (Азербайджан) запустил цифровой банк для предпринимателей в Facebook
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности