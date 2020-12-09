ФРГ бесплатно снабдит пенсионеров защитными масками-респираторами

Власти ФРГ приняли решение в зимнее время бесплатно снабдить пенсионеров респираторными защитными масками типа FFP2, сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан.

"У граждан старше 60 лет будет возможность получить в аптеке три маски типа FFP2 бесплатно, они стоят около 18 евро", - сказал Шпан журналистам в Берлине в среду. По его словам, также такую возможность получат граждане из групп риска, у которых есть хронические заболевания.

Правило будет действовать до конца декабря, в начале года представители указанных групп населения, сказал Шпан, получат купоны на шесть бесплатных масок.

"Эти маски не предоставляют 100-процентной защиты, но существенно снижают риск заражения", - указал он.

В Германии для защиты от коронавируса люди активно пользуются масками-респираторами типа FFP2, изначально они были созданы для защиты от строительной пыли и других вредных промышленных веществ. Они дают высокую защиту и допустимы в медицинской сфере, но они могут затруднять дыхание, так как изготовлены из плотного материала.

На сайтах немецких интернет-аптек упаковка из пяти масок FFP2 стоит около 25 евро (2 тыс. 200 руб.).