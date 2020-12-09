Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0616 RUR   0.0232 GBR   2.2743 TRY   0.2175

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 45.60 -0.16 Brent 48.84 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2020 19:20

ФРГ бесплатно снабдит пенсионеров защитными масками-респираторами

Власти ФРГ приняли решение в зимнее время бесплатно снабдить пенсионеров респираторными защитными масками типа FFP2, сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан.

"У граждан старше 60 лет будет возможность получить в аптеке три маски типа FFP2 бесплатно, они стоят около 18 евро", - сказал Шпан журналистам в Берлине в среду. По его словам, также такую возможность получат граждане из групп риска, у которых есть хронические заболевания.

Правило будет действовать до конца декабря, в начале года представители указанных групп населения, сказал Шпан, получат купоны на шесть бесплатных масок.

"Эти маски не предоставляют 100-процентной защиты, но существенно снижают риск заражения", - указал он.

В Германии для защиты от коронавируса люди активно пользуются масками-респираторами типа FFP2, изначально они были созданы для защиты от строительной пыли и других вредных промышленных веществ. Они дают высокую защиту и допустимы в медицинской сфере, но они могут затруднять дыхание, так как изготовлены из плотного материала.

На сайтах немецких интернет-аптек упаковка из пяти масок FFP2 стоит около 25 евро (2 тыс. 200 руб.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ЗАЩИТА, МАСКИ


Похожие новости


Власти ФРГ обсудят ситуацию с коронавирусом 25 ноября, результаты ограничений пока неоднозначные - Меркель Меркель планирует облегченный режим самоизоляции населения в связи с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]