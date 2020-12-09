Британцам с серьезной аллергией рекомендовали не делать прививку вакциной Pfizer

Британские власти после аллергической реакции у двоих медработников на вакцину Pfizer рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения пока не делать прививку жителям с серьезной аллергией, сообщает агентство PA Media.
У обоих медицинских работников ранее уже бывали аллергические реакции, причем настолько серьезные, что им нужно было носить с собой адреналин и автоматический медицинский шприц.
Агентство по регулированию лекарств и медицинских препаратов выпустило предупредительную рекомендацию местным органам здравоохранения не делать прививки от коронавируса людям с историей "значительных" аллергических реакций на медикаменты и еду. Это значит, что всех, кто записался на прививку в среду, будут спрашивать об аллергических реакциях.
В Великобритании во вторник начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.
Британские власти со вторника используют использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.
За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирусом COVID-19 заразились свыше 1,7 млн человек, более 62 тыс. скончались.
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