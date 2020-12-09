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Здравоохранение 09.12.2020 20:32

Британцам с серьезной аллергией рекомендовали не делать прививку вакциной Pfizer

Британские власти после аллергической реакции у двоих медработников на вакцину Pfizer рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения пока не делать прививку жителям с серьезной аллергией, сообщает агентство PA Media.

У обоих медицинских работников ранее уже бывали аллергические реакции, причем настолько серьезные, что им нужно было носить с собой адреналин и автоматический медицинский шприц.

Агентство по регулированию лекарств и медицинских препаратов выпустило предупредительную рекомендацию местным органам здравоохранения не делать прививки от коронавируса людям с историей "значительных" аллергических реакций на медикаменты и еду. Это значит, что всех, кто записался на прививку в среду, будут спрашивать об аллергических реакциях.

В Великобритании во вторник начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

Британские власти со вторника используют использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирусом COVID-19 заразились свыше 1,7 млн человек, более 62 тыс. скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]