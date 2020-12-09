Партия власти в новом парламенте Грузии проверит итоги выборов и назначит новые в случае нарушений - представитель

Правящая партия "Грузинская мечта" в парламенте нового созыва намерена создать комиссию для проверки возможных нарушений в ходе выборов, состоявшихся 31 октября, заявил в среду исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.
"На сегодняшнем совещании политсовета партии было принято решение включить в эту комиссию всех заинтересованных, в том числе независимых экспертов, представителей неправительственных организаций и международных партнеров", - сказал Кобахидзе на брифинге в Тбилиси.
Он отметил, что комиссия обеспечит пересчет результатов голосования на всех избирательных участках.
"Если будет зафиксирована хотя бы однопроцентная разница с обнародованными официальными данными Центральной избирательной комиссии по итогам голосования в пользу "Грузинской мечты", партия объявит о назначении внеочередных парламентских выборов", - заявил Кобахидзе.
Кроме того, он сообщил о решении политсовета "Грузинской мечты" внести на рассмотрение парламента вопрос о лишении государственного финансирования политических партий, получивших в результате выборов депутатские мандаты и отказывающихся войти в парламент.
"Некоторые радикальные оппозиционные партии делают все возможное для создания политического кризиса, они пытаются поднять мятеж против демократической конституционной системы. Во главе всех этих деструктивных действий стоит Михаил Саакашвили, которому пока удается создавать проблемы нашей стране", - сказал Кобахидзе.
По его словам, "Грузинская мечта" намерена выступить с парламентской инициативой об аннулировании избирательной регистрации той партии, лидер которой не удовлетворяет требованиям конституционного избирательного ценза.
Как сообщалось, на выборах основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" получила 36 депутатских мандатов в новом составе парламента страны.
Кобахидзе отметил на брифинге, что Саакашвили не является гражданином Грузии, заочно осужден и находится в розыске.
По данным ЦИК Грузии, в новый состав парламента вошли девять партий. Правящая партия "Грузинская мечта" получила в ходе голосования - 90 депутатских мандатов, восемь оппозиционных партий - 60 мандатов.
Оппозиционные партии, прошедшие по итогам выборов в парламент, отказываются принять депутатские мандаты и заявляют о "тотальной фальсификации" итогов голосования властями. Представители оппозиции требуют назначения новых парламентских выборов.
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