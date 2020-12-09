Заложенные в оборонном бюджете США санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" преследуют цель вытеснения российского газа с рынка и замещения его американским, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сам факт того, что подобного рода ограничительные меры их авторы пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно закон о военном бюджете, - это отражение полного изменения представлений о нормальности в Соединённых Штатах Америки, по крайней мере в политикоформирующих кругах страны", - сказал Рябков журналистам.
"Речь идёт о попытках вытеснения весьма конкурентоспособного российского природного газа и замещения его гораздо более дорогостоящим и экологически уступающим нашей продукции американским сжиженным", - добавил он.
Замглавы МИД РФ отметил, что также стоит вопрос о том, насколько суверенны европейские союзники США этом вопросе.
"В любом случае, у меня нет сомнений, что "Северный поток 2" будет достроен, и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня между Россией и государствами-членами Европейского союза", - сказал Рябков.
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