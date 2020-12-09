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Дальнее зарубежье 09.12.2020 18:35

В Швейцарии после относительно стабилизации вновь выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

В Швейцарии за минувшие сутки зафиксировали более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в среду службы здравоохранения страны.

За последние 24 часа в стране от последствий заражения скончались 87 человек, 190 человек госпитализированы.

В стране провели свыше 34 тыс. тестов на коронавирус за сутки, показатель заболеваемости составил 14,9%.

С середины октября в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях, аэропортах, торговых центрах. Работодателям рекомендовали перевести своих сотрудников на дистанционный формат.

19 ноября службы здравоохранения Швейцарии сообщали о 6 тыс. случаях заражения. Зато в последние дни прирост в среднем составлял около 3 тыс. в сутки.

За время пандемии в стране зафиксировали 360 тыс. случаев COVID-19. Более 5,5 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией, еще 280 тыс. выздоровели.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]