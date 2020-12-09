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Внешняя политика 09.12.2020 17:06

Эрдоган начал двухдневный визит в Азербайджан

Президент Турции Раджеб Тайип Эрдоган прибыл в среду в Баку с двухдневным визитом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Турции.

"Президент Эрдоган прибыл сегодня в Азербайджан", - отметили в посольстве.

Как сообщалось ранее, в среду состоится встреча президентов Азербайджана и Турции, на которой будут обсуждены как отношения между двумя странами, так и последняя ситуация в Карабахе. Лидеры двух стран обсудят и последнюю ситуацию в регионе в связи с созданием турецко-российского центра для наблюдения и контроля над прекращением огня.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме этого, Эрдоган 10 декабря примет участие в параде Победы, который пройдет в Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]