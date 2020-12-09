Эрдоган начал двухдневный визит в Азербайджан

Президент Турции Раджеб Тайип Эрдоган прибыл в среду в Баку с двухдневным визитом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Турции.

"Президент Эрдоган прибыл сегодня в Азербайджан", - отметили в посольстве.

Как сообщалось ранее, в среду состоится встреча президентов Азербайджана и Турции, на которой будут обсуждены как отношения между двумя странами, так и последняя ситуация в Карабахе. Лидеры двух стран обсудят и последнюю ситуацию в регионе в связи с созданием турецко-российского центра для наблюдения и контроля над прекращением огня.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме этого, Эрдоган 10 декабря примет участие в параде Победы, который пройдет в Баку.

Н.Аббасова