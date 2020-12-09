Суд в Баку арестовал экс-главу ИВ Джалилабадского района на 4 месяца по обвинению в хищении и взяточничестве

Сабаильский районный суд Баку принял решение об аресте на 4 месяца экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, Зейналову предъявлены обвинения в хищении средств в особо крупном размере и взяточничестве в особо крупном размере.
«Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (неоднократное присвоение средств или растрата), 179.2.3 (злоупотребление своим служебным положением), 179.2.4 (причинение значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление властью), 311,3.3 (подкуп в крупном размере), 311.3.2 (повторный подкуп), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении него применена мера пресечение в виде ареста на 4 месяца», - подчеркнули в суде.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря 2020 года отправил Намига Зейналова в отставку с должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района. До этого в здании Исполнительной власти была проведена спецоперация Службы госбезопасности Азербайджана.
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана присвоил Поладу Гашимову, Ильгару Мирзаеву и Ибаду Гусейнову звание “Национального героя Азербайджана”
Глава МИД Азербайджана и президент Ирана обсудили совместные проекты
Пашинян заявил о "неопределенностях" в своем совместном заявлении с президентами Азербайджана и РФ по Карабаху
Азеришыг направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в двух районах Азербайджана
Азеришыг направит около 10 млн манатов на создание системы энергоснабжения СЭЗ в Аляте
Бразильская авиакомпания первой в мире возобновляет коммерческие полеты на Boeing 737 MAX
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
В Швейцарии после относительно стабилизации вновь выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19
Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года
Глава МИД Украины отправляется в Молдавию с двухдневным рабочим визитом
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой»
ВТБ (Азербайджан) запустил цифровой банк для предпринимателей в Facebook
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности