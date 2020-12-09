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Происшествия 09.12.2020 17:15

Суд в Баку арестовал экс-главу ИВ Джалилабадского района на 4 месяца по обвинению в хищении и взяточничестве

Сабаильский районный суд Баку принял решение об аресте на 4 месяца экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, Зейналову предъявлены обвинения в хищении средств в особо крупном размере и взяточничестве в особо крупном размере.

«Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (неоднократное присвоение средств или растрата), 179.2.3 (злоупотребление своим служебным положением), 179.2.4 (причинение значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление властью), 311,3.3 (подкуп в крупном размере), 311.3.2 (повторный подкуп), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении него применена мера пресечение в виде ареста на 4 месяца», - подчеркнули в суде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря 2020 года отправил Намига Зейналова в отставку с должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района. До этого в здании Исполнительной власти была проведена спецоперация Службы госбезопасности Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДЖАЛИЛАБАД, ИВ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]