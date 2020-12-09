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Карабахский конфликт 09.12.2020 17:22

Пашинян призвал к консолидации усилий для выхода из кризисной ситуации после войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне многотысячного митинга оппозиции с требованием его отставки заявил, что голоса различных групп - не голос народа.

"Народ сам должен иметь возможность говорить от своего имени. Голоса различных групп не надо путать с голосом народа. Да, страна находится в тяжелой ситуации, но мы должны консолидировать наши усилия для выхода из этой ситуации", - сказал Пашинян в парламенте во время "правительственного часа", отвечая на вопрос о возможности своей отставки.

"Власть народа нельзя подвергать опасности. Свою миссию я вижу в этом", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СИТУАЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]