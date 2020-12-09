Пашинян призвал к консолидации усилий для выхода из кризисной ситуации после войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне многотысячного митинга оппозиции с требованием его отставки заявил, что голоса различных групп - не голос народа.

"Народ сам должен иметь возможность говорить от своего имени. Голоса различных групп не надо путать с голосом народа. Да, страна находится в тяжелой ситуации, но мы должны консолидировать наши усилия для выхода из этой ситуации", - сказал Пашинян в парламенте во время "правительственного часа", отвечая на вопрос о возможности своей отставки.

"Власть народа нельзя подвергать опасности. Свою миссию я вижу в этом", - отметил Пашинян.