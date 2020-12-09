В трехстороннем заявлении глав Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху есть множество "неопределенностей", которые требуют уточнений, заявил в среду премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Каких-либо приложений или дополнений к заявлению нет. Но есть множество неопределенностей, которые должны быть уточнены в рамках переговорного процесса", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

По его словам, в скором времени ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Конкретной бумаги на столе переговоров нет, но для уточнения всех вопросов должны быть переговоры. Правительство Армении в состоянии защитить свои национальные интересы", - отметил Пашинян.