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Карабахский конфликт 09.12.2020 17:43

Пашинян заявил о "неопределенностях" в своем совместном заявлении с президентами Азербайджана и РФ по Карабаху

В трехстороннем заявлении глав Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху есть множество "неопределенностей", которые требуют уточнений, заявил в среду премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Каких-либо приложений или дополнений к заявлению нет. Но есть множество неопределенностей, которые должны быть уточнены в рамках переговорного процесса", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

По его словам, в скором времени ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Конкретной бумаги на столе переговоров нет, но для уточнения всех вопросов должны быть переговоры. Правительство Армении в состоянии защитить свои национальные интересы", - отметил Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]