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Инфраструктура и тендеры 09.12.2020 17:46

Азеришыг направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в двух районах Азербайджана

ОАО "Азеришыг" направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в Шекинском и Огузском районах Азербайджана.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азеришыг заключил соответствующий подрядный контракт с ООО "Dizayn Inshaat Group".

Стоимость договора составляет 8 млн 97 тыс. 776,45 манатов. Объем работ включает организацию водоснабжения агропарков в каждом из двух районов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, АГРОПАРКИ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]