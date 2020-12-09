Азеришыг направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в двух районах Азербайджана

ОАО "Азеришыг" направит свыше 8 млн манатов на организацию водоснабжения агропарков в Шекинском и Огузском районах Азербайджана.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азеришыг заключил соответствующий подрядный контракт с ООО "Dizayn Inshaat Group".
Стоимость договора составляет 8 млн 97 тыс. 776,45 манатов. Объем работ включает организацию водоснабжения агропарков в каждом из двух районов.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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