На Украине с 8 по 24 января 2021 года вводится локдаун - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун на Украине введут 8 января, он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году... Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
По словам премьера, в этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.
Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.
Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.
В то же время общественный транспорт будет работать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны.
Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.
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