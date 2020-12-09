Глава МИД Азербайджана и президент Ирана обсудили совместные проекты

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент Ирана Хасан Рухани на встрече в Тегеране в среду обсудили вопросы реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи Рухани с удовлетворением отметил освобождение азербайджанских территорий от оккупации, подчеркнув, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Стороны отметили, что освобождение азербайджанских территорий и восстановление границы открывают новые возможности для проектов сотрудничества между двумя странами. Граница между Азербайджаном и Ираном названа границей дружбы и экономического развития”, - говорится в сообщении МИД.

Вместе с этим, состоялся обмен мнений по дальнейшему двустороннему сотрудничеству. В частности, отмечена важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

«Байрамов и Рухани подчеркнули необходимость ускорения строительства железной дороги Решт-Астара, которая является частью международного транспортного коридора Север-Юг», - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Х.Насирзаде