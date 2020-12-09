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Дальнее зарубежье 09.12.2020 17:56

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Президент Франк-Вальтер Штайнмайер по рекомендации федерального правительства подписал распоряжение о выборах в бундестаг в 2021 году. Выборы 20-го немецкого бундестага пройдут 26 сентября 2021 года", - сообщила в среду пресс-служба немецкого президента.

Бундестаг избирается сроком на 4 года по смешанной избирательной системе. По итогам выборов победившая партия или партийный блок предлагают свою кандидатуру на пост канцлера.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]