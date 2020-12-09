Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Президент Франк-Вальтер Штайнмайер по рекомендации федерального правительства подписал распоряжение о выборах в бундестаг в 2021 году. Выборы 20-го немецкого бундестага пройдут 26 сентября 2021 года", - сообщила в среду пресс-служба немецкого президента.
Бундестаг избирается сроком на 4 года по смешанной избирательной системе. По итогам выборов победившая партия или партийный блок предлагают свою кандидатуру на пост канцлера.
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