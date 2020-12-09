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Карабахский конфликт 09.12.2020 18:25

Президент Азербайджана присвоил Поладу Гашимову, Ильгару Мирзаеву и Ибаду Гусейнову звание “Национального героя Азербайджана”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении трем военнослужащим звания “Национального героя Азербайджана”.

Согласно распоряжению, Поладу Гашимову (посмертно), Ильгару Мирзаеву (посмертно) и Ибаду Гусейнова присуждаются звания “Национального героя Азербайджана”.

Помимо этого президент подписал следующее распоряжение, согласно которому 33 офицера награждены орденом “Победы”, среди которых министр обороны Закир Гасанов, глава МВД Вилаят Эйвазов, глава ГПС Эльчин Гулиев, глава СГБ Али Нагиев и глава Службы внешней разведки Орхан Султанов.

Помимо этого, 204 военнослужащим присвоен орден “Карабах”.

Согласно третьему распоряжению, 83 военнослужащих награждаются орденом “Героя отечественной войны”.

Тексты распоряжений опубликованы на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАГРАЖДЕНИЕ, ОФИЦЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]