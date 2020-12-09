Число нефтегазовых установок в мире в ноябре выросло впервые за 3 месяца - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в ноябре увеличилось впервые за три месяца, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1074 установок против 1016 в октябре. При этом ноябрьский уровень на 968 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце повысилось на 30 относительно октября - до 310. В Канаде прирост составил 15 буровых - до 95. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 37,7% работающих в мире буровых против 46,3% годом ранее.

На Ближнем Востоке число буровых за минувший месяц сократилось на 6 и составляло 239 (минимум с октября 2009 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на 6, до 164 (самый низкий уровень с марта 2002 года).

Между тем в Латинской Америке показатель вырос на 15 и достиг 101 буровой, в Африке - на 9 (до 63), в Европе - на 1 (до 102).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.