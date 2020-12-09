Нефть перешла к снижению на данных о неожиданном росте запасов в США, Brent - $48,63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $48,63 за баррель, что на $0,21 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,26 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,22 млн баррелей, дистиллятов - на 5,22 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 700 тыс. баррелей, а также увеличение запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.
Ранее в ходе торгов нефтяные цены повышались на оптимизме по поводу вакцины от COVID-19. Великобритания во вторник стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech.
Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение этой вакцины в США. FDA в четверг планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech.
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