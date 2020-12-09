Специалисты РФ и Азербайджана 11 декабря проведут переговоры по поставкам томатов и яблок

Специалисты России и Азербайджана проведут 11 декабря переговоры по ситуации, связанной с введением Россией с 10 декабря запрета на поставки томатов и яблок.
Как сообщает служба, предложение об этом прозвучало на переговорах главы Россельхознадзора Сергей Данкверта с руководителем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли в среду.
"Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию", - уточняет Россельхознадзор.
Согласно сообщению, Данкверт отметил, что Россельхознадзор неоднократно информировал компетентное ведомство Азербайджана о принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения. В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок из этого государства. Именно в этой продукции наиболее часто обнаруживались опасные вредители.
"Россельхознадзор ожидает от азербайджанского компетентного ведомства результаты расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов, в частности, южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny), а также восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)", - говорится в сообщении.
С 1 января по 22 октября было зафиксировано 76 случаев выявления карантинных объектов, причем 15 из них - в томатах. Карантинные объекты также обнаруживались в яблоках, сливе, персиках, продовольственном картофеле, черешне, нектаринах и гранатах. При этом зараженная продукция поступала практически из всех районов страны.
Иран готов принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Рухани
Президент Азербайджана присвоил Поладу Гашимову, Ильгару Мирзаеву и Ибаду Гусейнову звание “Национального героя Азербайджана”
Глава МИД Азербайджана и президент Ирана обсудили совместные проекты
Британцам с серьезной аллергией рекомендовали не делать прививку вакциной Pfizer
Вакцинация от COVID-19 является единственным способом сформировать управляемый иммунитет - Попова
В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Ливийские парламентарии наметили объединительную встречу на 21 декабря
Таджикистан не согласен с госдепом США, усмотревшим нарушения вероисповедания в стране
Пандемия показала неспособность общества соблюдать права человека - комиссар ООН
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой»
ВТБ (Азербайджан) запустил цифровой банк для предпринимателей в Facebook
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности