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АПК 09.12.2020 20:31

Специалисты РФ и Азербайджана 11 декабря проведут переговоры по поставкам томатов и яблок

Специалисты России и Азербайджана проведут 11 декабря переговоры по ситуации, связанной с введением Россией с 10 декабря запрета на поставки томатов и яблок.

Как сообщает служба, предложение об этом прозвучало на переговорах главы Россельхознадзора Сергей Данкверта с руководителем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли в среду.

"Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию", - уточняет Россельхознадзор.

Согласно сообщению, Данкверт отметил, что Россельхознадзор неоднократно информировал компетентное ведомство Азербайджана о принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения. В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок из этого государства. Именно в этой продукции наиболее часто обнаруживались опасные вредители.

"Россельхознадзор ожидает от азербайджанского компетентного ведомства результаты расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов, в частности, южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny), а также восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)", - говорится в сообщении.

С 1 января по 22 октября было зафиксировано 76 случаев выявления карантинных объектов, причем 15 из них - в томатах. Карантинные объекты также обнаруживались в яблоках, сливе, персиках, продовольственном картофеле, черешне, нектаринах и гранатах. При этом зараженная продукция поступала практически из всех районов страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]