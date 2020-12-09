Иран готов принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Рухани

Иран полон решимости развивать отношения с Азербайджаном, и надеется воспользоваться возможностями для их дальнейшего развития в новых международных условиях, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Об этом Рухани заявил в среду в ходе приема министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
«Рухани упомянул четкую позицию Ирана по нагорно-карабахскому конфликту и выразил удовлетворение освобождением оккупированных территорий Азербайджана и установлением режима прекращения огня», - сообщает сайт президента Ирана.
Рухани также упомянул план Ирана по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе, посредством спецпосланников в Россию, Азербайджан и Армению и заявил о готовности Ирана сыграть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня между двумя странами и установлении стабильности в регионе.
Президент также заявил о готовности Ирана участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Ссылаясь на предыдущие договоренности между Ираном и Азербайджаном, включая проект железной дороги Решт-Астара, президент подчеркнул необходимость ускорения реализации и функционирования соглашений.
Он также отметил, что созрели условия для реализации совместных проектов сотрудничества, согласованных между двумя странами, включая плотину Худаферин и строительство электростанции. Кроме того, страны могут и дальше развивать свое сотрудничество в области промышленности, науки, фармацевтики и других секторов.
В свою очередь Байрамов заявил, что официальный Баку высоко оценил поддержку Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджана и считает Иран хорошим другом и соседом.
«Границы Азербайджана с Ираном - это граница дружбы и развития, и мы считаем, что восстановление этих границ может привести к новым проектам сотрудничества», - сказал Байрамов, имея в виду освобождение оккупированных территорий и восстановление 132-километрового участка границы с Ираном.
Глава МИД Азербайджана также отметил развитие и углубление отношений с Ираном в различных политических, экономических и торговых областяхи подчеркнул, что что реализация проекта железной дороги Решт-Астара увеличит торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
Б.Рустамбеков
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