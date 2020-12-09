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Внешняя политика 09.12.2020 21:02

Иран готов принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Рухани

Иран полон решимости развивать отношения с Азербайджаном, и надеется воспользоваться возможностями для их дальнейшего развития в новых международных условиях, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом Рухани заявил в среду в ходе приема министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«Рухани упомянул четкую позицию Ирана по нагорно-карабахскому конфликту и выразил удовлетворение освобождением оккупированных территорий Азербайджана и установлением режима прекращения огня», - сообщает сайт президента Ирана.

Рухани также упомянул план Ирана по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе, посредством спецпосланников в Россию, Азербайджан и Армению и заявил о готовности Ирана сыграть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня между двумя странами и установлении стабильности в регионе.

Президент также заявил о готовности Ирана участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Ссылаясь на предыдущие договоренности между Ираном и Азербайджаном, включая проект железной дороги Решт-Астара, президент подчеркнул необходимость ускорения реализации и функционирования соглашений.

Он также отметил, что созрели условия для реализации совместных проектов сотрудничества, согласованных между двумя странами, включая плотину Худаферин и строительство электростанции. Кроме того, страны могут и дальше развивать свое сотрудничество в области промышленности, науки, фармацевтики и других секторов.

В свою очередь Байрамов заявил, что официальный Баку высоко оценил поддержку Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджана и считает Иран хорошим другом и соседом.

«Границы Азербайджана с Ираном - это граница дружбы и развития, и мы считаем, что восстановление этих границ может привести к новым проектам сотрудничества», - сказал Байрамов, имея в виду освобождение оккупированных территорий и восстановление 132-километрового участка границы с Ираном.

Глава МИД Азербайджана также отметил развитие и углубление отношений с Ираном в различных политических, экономических и торговых областяхи подчеркнул, что что реализация проекта железной дороги Решт-Астара увеличит торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, РУХАНИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]