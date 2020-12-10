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Регион 10.12.2020 16:15

Грузия лидирует в мире по темпам роста заболеваемости COVID-19 - Минздрав

Грузия вышла на первое место в мире по приросту числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в четверг на брифинге главный эпидемиолог страны Паата Имнадзе.

"Грузия сегодня находится на первом месте в мире по приросту числа инфицированных на каждые 100 тыс. населения", - сказал Имнадзе.

Он отметил, что в последние дни Грузия проходит пик распространения COVID-19, но система здравоохранения страны справляется с ростом заражений.

"Мы существенно увеличили количество ежедневно проводимых тестов, доведя их до 20 тыс., и последние данные свидетельствуют, что число ежедневно выявляемых инфицированных не растет, поэтому в ближайшие две недели мы ожидаем спада и относительной нормализации эпидемиологической ситуации", - сказал Имнадзе.

Ранее в четверг грузинский Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявлен у 4 тыс. 570 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 178 тыс. 953.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 734 новых больных за сутки, 8 декабря поступали данные о 4 тыс. 673 новых больных за день.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 1 тыс. 657 человек, за минувшие сутки скончались еще 43 инфицированных.

Число выздоровевших достигло 148 тыс. 332 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]