Решение о запрете ввоза овощей и фруктов из Азербайджана не требует согласования с Кремлем - Песков

Роспотребнадзор не согласовывал с Кремлем решение о запрете ввоза овощей и фруктов из ряда районов Армении и Азербайджана, он не обязан это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Роспотребнадзор не должен это согласовывать с Кремлем. Это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что решение об ограничении ввоза овощей из ряда районов Азербайджана и Армении было "связано с вирусами".

"В условиях пандемии на это, конечно, обращается особое внимание", - добавил представитель Кремля.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

Как сообщает служба, это решение нацелено на обеспечение фитосанитарного благополучия, предотвращение ввоза и распространения вредителей на территории РФ.

Ранее Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематическом обнаружении карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в Россию.

Так, только с 22 октября в томатах и яблоках, поступивших из Азербайджана, 17 раз обнаруживались такие карантинные объекты, как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема поставок в 558,5 тыс. тонн.

В то же время доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

Как сообщалось, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в среду провел переговоры с руководителем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли. Предполагается, что 11 декабря специалисты двух стран дополнительно обсудят создавшуюся ситуацию и проработают возможность применения принципа регионализации при экспорте плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает поставки продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Ранее также сообщалось, что с 14 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении.