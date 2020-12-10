Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе наступит новая эра – Эрдоган

Пока Азербайджан и Турция стоят рядом друг с другом они смогут преодолеть все проблемы, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.
«Я надеюсь, что Азербайджан продолжит писать эпосы под умелым руководством моего брата Ильхама Алиева. Тот факт, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации, не означает, что борьба окончена», - сказал Эрдоган, выступая на параде Победы в четверг в Баку.
«Закон войны был серьезно нарушен, человеческое достоинство попиралось. Наш долг взыскать по счетам за все это. Руководители Армении потратили ресурсы народа на то, чтобы удерживать земли Азербайджана под оккупацией. Тем, кто не принес ничего, кроме разрушения, резни и слез Нагорному Карабаху, теперь нужно одуматься», - добавил он.
Он заявил, что армянские политики и диаспорские структуры обрекли свой народ на бедствие. «Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе начнется новая эра», - добавил Эрдоган.
Н.Аббасова
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