Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0564 RUR   0.0231 GBR   2.2728 TRY   0.2171

Цена на нефть

09.12 $/bbl   WTI 45.52 -0.08 Brent 48.86 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.12.2020 14:31

Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе наступит новая эра – Эрдоган

Пока Азербайджан и Турция стоят рядом друг с другом они смогут преодолеть все проблемы, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

«Я надеюсь, что Азербайджан продолжит писать эпосы под умелым руководством моего брата Ильхама Алиева. Тот факт, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации, не означает, что борьба окончена», - сказал Эрдоган, выступая на параде Победы в четверг в Баку.

«Закон войны был серьезно нарушен, человеческое достоинство попиралось. Наш долг взыскать по счетам за все это. Руководители Армении потратили ресурсы народа на то, чтобы удерживать земли Азербайджана под оккупацией. Тем, кто не принес ничего, кроме разрушения, резни и слез Нагорному Карабаху, теперь нужно одуматься», - добавил он.

Он заявил, что армянские политики и диаспорские структуры обрекли свой народ на бедствие. «Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе начнется новая эра», - добавил Эрдоган.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭРДОГАН, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Эрдоган назвал Армению препятствием для мира и стабильности на Южном Кавказе Эрдоган считает необходимыми переговоры Баку и Еревана при содействии Москвы Эрдоган призвал использовать любые международные площадки для осуждения Армении за оккупацию территорий Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]