В Азербайджане на параде в Баку показали трофейную армянскую военную технику

На параде Победы в четверг в Баку продемонстрировали трофейную армянскую военную технику, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В частности, были продемонстрированы полностью пригодные к эксплуатации пушки Д-20 и Д-30, различные Зенитные установки, Зенитно-ракетные комплексы «ОСА-1Т» и «КУБ», зенитные пушки и др. военная техника.
Кроме этого, были продемонстрированы трофейные БМП, танки Т-72.
На параде также показали часть военной техники ВС Армении, уничтоженных азербайджанскими военными в ходе боевых действий, и непригодных к использованию.
Р.Ахмедов
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