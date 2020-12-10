В Азербайджане на параде в Баку показали трофейную армянскую военную технику

На параде Победы в четверг в Баку продемонстрировали трофейную армянскую военную технику, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, были продемонстрированы полностью пригодные к эксплуатации пушки Д-20 и Д-30, различные Зенитные установки, Зенитно-ракетные комплексы «ОСА-1Т» и «КУБ», зенитные пушки и др. военная техника.

Кроме этого, были продемонстрированы трофейные БМП, танки Т-72.

На параде также показали часть военной техники ВС Армении, уничтоженных азербайджанскими военными в ходе боевых действий, и непригодных к использованию.

Р.Ахмедов