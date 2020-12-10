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Карабахский конфликт 10.12.2020 14:35

В Азербайджане на параде в Баку показали трофейную армянскую военную технику

На параде Победы в четверг в Баку продемонстрировали трофейную армянскую военную технику, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, были продемонстрированы полностью пригодные к эксплуатации пушки Д-20 и Д-30, различные Зенитные установки, Зенитно-ракетные комплексы «ОСА-1Т» и «КУБ», зенитные пушки и др. военная техника.

Кроме этого, были продемонстрированы трофейные БМП, танки Т-72.

На параде также показали часть военной техники ВС Армении, уничтоженных азербайджанскими военными в ходе боевых действий, и непригодных к использованию.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАРАД, АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]