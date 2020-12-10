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Дальнее зарубежье 10.12.2020 17:04

Воскресенье будет "финальной точкой" переговоров Лондона и ЕС по Brexit - МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что воскресенье будет "финальной точкой" переговоров Лондона с ЕС об отношениях после Brexit, сообщает телеканал Sky News.

"Я думаю, мы рассматриваем это как точку, когда нам нужно увидеть какую-то завершенность... Конечно, это зависит от того, будет ли ЕС действовать", - сказал Рааб.

Он отметил, что, если Евросоюз предпримет "значительные действия", все может измениться. Он предупредил, что Британия не уступит в том, что касается прав на рыболовство и равноправной конкуренции.

Ранее британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit. За ужином в среду они три часа обсуждали ключевые разногласия сторон, включая равноправную конкуренцию и права на рыболовство.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]