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Регион 10.12.2020 15:27

Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для экспертиз и клинических испытаний - глава центра Гамалеи Гинцбург

Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для проведения экспертизы и клинических испытаний, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идет речь о предоставлении препарата Турции. Мы готовы принять турецких коллег, обсудить нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз... а также препараты, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции на добровольцах в этой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]