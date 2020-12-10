Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для проведения экспертизы и клинических испытаний, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идет речь о предоставлении препарата Турции. Мы готовы принять турецких коллег, обсудить нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз... а также препараты, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции на добровольцах в этой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг.