Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для проведения экспертизы и клинических испытаний, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Идет речь о предоставлении препарата Турции. Мы готовы принять турецких коллег, обсудить нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз... а также препараты, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции на добровольцах в этой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг.
Президенты Азербайджана и Турции провели переговоры в формате тет-а-тет
В Азербайджане на параде в Баку показали трофейную армянскую военную технику
Если армянский народ сумеет извлечь уроки из карабахской войны, в регионе наступит новая эра – Эрдоган
Total купила 17% экспортного СПГ-проекта Sempra в Мексике, с которым судится Газпром
Казахстан ввел запрет на импорт дизтоплива до 1 апреля 2021г
Нефть дорожает на фоне надежд на одобрение вакцины от COVID-19 в США, Brent - $49,66 за баррель
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $414,4
Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,8 млн, жертв вируса -1,56 млн - университет Хопкинса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой»
ВТБ (Азербайджан) запустил цифровой банк для предпринимателей в Facebook
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности