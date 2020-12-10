Нефть дорожает на фоне надежд на одобрение вакцины от COVID-19 в США, Brent - $49,66 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются на ожиданиях итогов консультативного совещания Управления по санитарному надзору США (FDA), на котором будет рассмотрена заявка Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от коронавируса COVID-19.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в четверг составляет $49,66 за баррель, что на $0,8 (1,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,21 за баррель, что на $0,69 (1,52%) выше уровня предыдущих торгов.
Консультативный комитет FDA по вакцинам и связанным биологическим продуктам по итогам встречи в четверг может рекомендовать управлению одобрить экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, сообщает NBC.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассчитывает на начало поставок в штат первых партий вакцин от коронавируса в эти выходные после того, как препарат получит одобрение со стороны надзорных органов.
Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей.
Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля, когда Минэнерго зафиксировало их увеличение на 19,2 млн баррелей, отмечает MarketWatch.
Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.
"Нефтяные цены сопротивляются значительному падению, которое при иных обстоятельствах должно было случиться на таких данных EIA (управления энергетической информации Минэнерго США - ИФ)", - заявила S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.
По ее словам, "оптимизм по поводу вакцины получил настолько большой импульс, что он пересиливает многие пессимистичные сигналы", включая ухудшение эпидемиологической ситуации и отсутствие новых экономических стимулов в США.
Помимо этого, некоторые аналитики считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.
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