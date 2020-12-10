В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 219 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 162,774 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 403 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 38 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 793.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 99 тыс. 892 человек (+3 562 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс. 89 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 18 006 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 902,584 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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