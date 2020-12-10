Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0564 RUR   0.0231 GBR   2.2728 TRY   0.2171

Цена на нефть

09.12 $/bbl   WTI 45.52 -0.08 Brent 48.86 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 10.12.2020 17:02

В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 219 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 162,774 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 403 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 38 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 793.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 99 тыс. 892 человек (+3 562 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс. 89 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 18 006 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 902,584 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане зафиксировано свыше 4,4 тыс. случаев COVID-19 В Азербайджане число случаев COVID-19 достигло почти 150 тысяч В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19 В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19 В Азербайджане зафиксировано около 4,3 тыс. случаев COVID-19 Грузинские медики за сутки зафиксировали более 5 тыс. заражений COVID-19, скончались 38 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]