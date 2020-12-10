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Карабахский конфликт 10.12.2020 18:44

Позиция президента России позволила снизить напряженность в Карабахе - Эрдоган

Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и направить процессы в позитивное русло, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган .

«Позитивная позиция президента России позволила снизить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и направить процессы в позитивное русло», - сказал Эрдоган в четверг в Баку итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и ее жители не преследуют ненависти к армянскому народу. «Все проблемы с руководством Армении», - отметил Эрдоган.

Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции на заработках находятся более 100 тысяч граждан Армении.

Президент Турции прокомментировал вероятность открытия границы с Арменией. «Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции также раскритиковал позицию Франции по Нагорному Карабаху. «В Париже время от времени пытались контактировать с Анкарой по данному вопросу, но мы не отреагировали. Потому, что мы прекрасно осознаем истинные цели Парижа», - сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил решение французских парламентариев о признании Нагорного Карабаха. «Это образование не признает даже Никол Пашинян (премьер Армении – ИФ), тогда как президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести через парламент подобную инициативу. Все говорит о том, что Макрон даже не научился политике», - сказал Эрдоган.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]