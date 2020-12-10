Позиция президента России позволила снизить напряженность в Карабахе - Эрдоган

Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и направить процессы в позитивное русло, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган .
«Позитивная позиция президента России позволила снизить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и направить процессы в позитивное русло», - сказал Эрдоган в четверг в Баку итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Эрдоган подчеркнул, что Турция и ее жители не преследуют ненависти к армянскому народу. «Все проблемы с руководством Армении», - отметил Эрдоган.
Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции на заработках находятся более 100 тысяч граждан Армении.
Президент Турции прокомментировал вероятность открытия границы с Арменией. «Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной», - сказал турецкий лидер.
Президент Турции также раскритиковал позицию Франции по Нагорному Карабаху. «В Париже время от времени пытались контактировать с Анкарой по данному вопросу, но мы не отреагировали. Потому, что мы прекрасно осознаем истинные цели Парижа», - сказал Эрдоган.
Президент Турции осудил решение французских парламентариев о признании Нагорного Карабаха. «Это образование не признает даже Никол Пашинян (премьер Армении – ИФ), тогда как президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести через парламент подобную инициативу. Все говорит о том, что Макрон даже не научился политике», - сказал Эрдоган.
А.Азизов
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