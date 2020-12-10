Азербайджан в войне за Карабах победил не только Армению, но и армянский нацизм – Фуад Ахундов на «Первом»

Завсектором администрации президента Фуад Ахундов заявил, что Азербайджан в карабахской войне победил не только Армению, как государство, но и армянский нацизм.
Ахундов в четверг в эфире передачи «Время покажет» на телеканале «Первый» продемонстрировал символику Республиканской партии Армении и процитировал некоторые моменты из ее официальной брошюры: «Посмотрите, пожалуйста, что я вам покажу. Вот официальная символика Республиканской партии Армении, а это символика Национал-социалистической рабочей партии Германии. Они абсолютно идентичны, а вместо свастики - лепестки. А теперь цитата из официальной брошюры Республиканской партии Армении, которая 20 лет находилась у власти и называется «Гарегин Нжде его учения»: Не существует армянский фашизм или нацизм, есть итальянский фашизм, немецкий нацизм, и есть армянский «цегакронутюн». Так что, победив в этой войне, мы победили и армянский нацизм», передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ахундов на просьбу прокомментировать участие президента Турции на параде в Баку в четверг сказал: «Великий Ататюрк говорил, что «мы с Азербайджаном в печали, мы с Азербайджаном и в радости». Поэтому Турция просто разделила с нами радость Победы».
Ахундов вновь заявил, что Азербайджан воевал в Карабахе именно против Армении. «Честно говоря, это уже даже не смешно. Вы до сих пор сомневаетесь, что мы воевали с Арменией? Кстати, на параде проехала колонна армянской техники, взятой в качестве трофея, на которой написано Минобороны Армении, также проехала специальная машина со стендом, сделанным из армянских автомобильных номеров. Мы также подписали трехстороннее заявление с Арменией и из освобожденных территорий войска страны-оккупанта уходили к себе на родину - в Армению, а не в Карабах», - отметил он.
Завсектором также считает, что не надо искать подтекста в заявлениях Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанных на параде в Баку. «Слова Эрдогана направлены на сохранение мира в регионе. Наш президент также обращался к Армении, чтобы она одумалась и чтобы не упустила шанс сесть в уходящий поезд», - подчеркнул он.
Ахундов добавил, что не было никакого геноцида армян в 1915 году. «О каком геноциде вы говорите, если в Турции проживает 300 тыс. армян? А в мононациональной Армении ни одного турка, ни одного азербайджанца. Геноцид совершили армяне», - сказал он.
Ахундов также назвал фейком видео, распространенное в сети, где якобы азербайджанские солдаты отрезают голову армянскому старику. «Будьте спокойны, этот старик жив и ему никто не отрезал голову. Это обычный фейк и мы это опровергли. Армяне прекрасно говорят на азербайджанском языке. Но зато неделю назад армянские солдаты действительно отрезали голову нашему пограничнику, а вот на это не было никакой реакции. Почему это никто не комментирует?», - подчеркнул завсектором Администрации президента Азербайджана.
Х.Насирзаде
ЕЦБ увеличил объем PEPP на 500 млрд евро, продлил срок действия программы на 9 месяцев
Нефть дорожает более чем на 2,6%, Brent - $50,14 за баррель, выше $50 впервые с начала марта
Азербайджан присоединился к проекту FAO в области рыбного хозяйства
В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации
В Молдавии число смертей пациентов с COVID-19 достигло 2,5 тыс., за сутки выявлено более 1,7 тыс. заражений
Президент Аргентины заявил о готовности привиться "Спутником V"
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Против Турции должны быть приняты санкции ЕС за политику в отношении Кипра - глава Европарламента
Додон предлагает Санду обсудить перспективы роспуска парламента Молдавии
Белоруссия дает адекватный ответ на введенные против нее санкции ЕС - глава МИД
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой»
ВТБ (Азербайджан) запустил цифровой банк для предпринимателей в Facebook
ВТБ (Азербайджан) предоставляет клиентам бесплатную подписку на киносервис Megogo
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности