Медики Германии выявили почти 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки, около 600 скончались

В Германии за сутки зафиксировали более 29,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в пятницу институт Роберта Коха, отслеживающий ситуацию с распространением инфекции в стране.
Днем ранее этот показатель составил 23,6 тыс. С начала вспышки в ФРГ выявили более 1,27 млн случаев COVID-19.
За последние 24 часа в Германии из-за заражения коронавирусом скончались 598 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 21,2 тыс.
Ранее на этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости ужесточить меры борьбы с COVID-19 в стране на фоне ежедневного роста смертности заболевших.
В настоящее время в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.
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