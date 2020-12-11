Эрдоган считает неуважением намерение Вашингтона ввести санкции против Анкары за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России комплексов С-400.

"Тот факт, что Турция сталкивается с такой вещью как CAATSA - это неуважение по отношению к нам - стратегическому союзнику по НАТО", - приводит его слова газета "Дейли сабах".

Ограничительные меры против Турции в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) запланированы в рамках проекта оборонного бюджета США.

Кроме того, на этой неделе поступали сообщения, согласно которым США в ближайшие дни объявят и о санкциях против Анкары, не имеющих отношения к положениям американского оборонного бюджета.