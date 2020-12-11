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Регион 11.12.2020 13:30

Эрдоган считает неуважением намерение Вашингтона ввести санкции против Анкары за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России комплексов С-400.

"Тот факт, что Турция сталкивается с такой вещью как CAATSA - это неуважение по отношению к нам - стратегическому союзнику по НАТО", - приводит его слова газета "Дейли сабах".

Ограничительные меры против Турции в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) запланированы в рамках проекта оборонного бюджета США.

Кроме того, на этой неделе поступали сообщения, согласно которым США в ближайшие дни объявят и о санкциях против Анкары, не имеющих отношения к положениям американского оборонного бюджета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]