Турция направила гуманитарную помощь жителям Азербайджана, пострадавшим от боев в Карабахе

Шесть фур с гуманитарной помощью, подготовленной Религиозным фондом Турции (TDV), прибыли в Азербайджан.
Гуманитарный груз будет распределен между мирными жителями, проживающими в районах Азербайджана и пострадавших от боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает агентство «Анадолу».
Глава TDV Али Эрбаш сообщил, что в Турции все очень рады победе Азербайджана и освобождением территорий, ранее оккупированных армянами.
«Турция оказывала Азербайджану посильную поддержку. Мы молились за доблестную азербайджанскую армию и народ Азербайджана. По линии TDV в Азербайджан было направлено шесть фур с гуманитарной помощью. В ближайшие дни гуманитарный груз будет распределен между нуждающимися», - сказал Эрбаш.
При этом он акцентировал внимание на поддержку Турции в отношении притесненных народов.
«На освобожденных землях находятся мечети, жестоко разрушенные армянами. Надеюсь, что все они будут восстановлены. В этих регионах сейчас работает азербайджанская армия. Эти территории пока еще не стали свободной зоной. Как только эти регионы станут свободной зоной, мы будем проводить необходимую работу вместе с Бакинским бюро религиозных служб и нашим посольством, а затем решим, что мы можем сделать»,- сказал глава TDV.
Р.Ахмедов
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