Турция направила гуманитарную помощь жителям Азербайджана, пострадавшим от боев в Карабахе

Шесть фур с гуманитарной помощью, подготовленной Религиозным фондом Турции (TDV), прибыли в Азербайджан.

Гуманитарный груз будет распределен между мирными жителями, проживающими в районах Азербайджана и пострадавших от боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает агентство «Анадолу».

Глава TDV Али Эрбаш сообщил, что в Турции все очень рады победе Азербайджана и освобождением территорий, ранее оккупированных армянами.

«Турция оказывала Азербайджану посильную поддержку. Мы молились за доблестную азербайджанскую армию и народ Азербайджана. По линии TDV в Азербайджан было направлено шесть фур с гуманитарной помощью. В ближайшие дни гуманитарный груз будет распределен между нуждающимися», - сказал Эрбаш.

При этом он акцентировал внимание на поддержку Турции в отношении притесненных народов.

«На освобожденных землях находятся мечети, жестоко разрушенные армянами. Надеюсь, что все они будут восстановлены. В этих регионах сейчас работает азербайджанская армия. Эти территории пока еще не стали свободной зоной. Как только эти регионы станут свободной зоной, мы будем проводить необходимую работу вместе с Бакинским бюро религиозных служб и нашим посольством, а затем решим, что мы можем сделать»,- сказал глава TDV.

Р.Ахмедов